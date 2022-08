Todi, il violinista Salvatore Accardo in concerto al Tempio della Consolazione

Salvatore Accardo in concerto a Todi, domenica 21 agosto, al Tempio di Santa Maria della Consolazione. L'appuntamento con la grande musica e il più grande violinista italiano della sua generazione, apprezzato anche all’estero per lo straordinario virtuosismo in un vasto repertorio, da Vivaldi a Bach, da Beethoven a Paganini, del quale è considerato il più importante interprete, è fissato alle ore 21.

Il Maestro Accardo si esibirà con Laura Gorna (violino) e Francesco Fiore (viola) con musiche di Dvorak, Prokofiev, Mozart.

L'appuntamento è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra Etab "La Consolazione", Comune di Todi, Festival Internazionale Green Music, del quale è direttore artistico Maurizio Mastrini, e "Suoni dal Legno" del Maestro Emiliano Leonardi.

Si tratta di un'eccezionale anteprima della settima edizione del festival di Musica Sacra in programma a Todi nell'ambito dei tradizionali festeggiamenti civili e religiosi dell’8 settembre in occasione della Natività della Vergine Maria, manifestazione che prevede, tra le altre iniziative, concerti dal 9 all’11 settembre con artisti quali il Maestro Ennio Cominetti, Organo, Andrea Cortesi, Violino, e Marco Venturi, Pianoforte. Chiuderà la rassegna la Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco, organista Piergiovanni Domenighini, direttore Padre Peter Hrdy OFM.