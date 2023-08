Todi Festival porta Madame per la prima volta in Umbria. I prossimi appuntamenti dell'evento

Mohábbat (sull’Iran) di INCIinnprogress collective, con Jenny Mattaioli, Alessandro Marconcini, Chiara Morelli, Elia Pangaro e la coreografia e regia di Afshin Varjavandi, sarà il secondo spettacolo della Rassegna Todi Off in programma, in anteprima nazionale, domani presso il suggestivo Teatro Nido dell’Aquila, alle 19. Mohábbat è una parola persiana che significa “affetto, cura” e che Afshin Varjavandi identifica come fulcro della cultura da cui proviene, quella persiana, fino a rappresentare lo spirito della gente dell’Iran. Da questo fulcro parte l’indagine condotta dal coreografo e dai danzatori, che insieme diventano il simbolo di una “famiglia”, una delle tante, fuggite dal loro paese di origine, alla ricerca di nuove speranze e di un orizzonte libero, infinito, vitale.

E ancora, lo special event promosso dal Rotary Club di Todi per raccontare, attraverso lo storico organo Morettini, l'immensa influenza che i compositori italiani hanno avuto sul resto d'Europa durante il Rinascimento e il Barocco. È infatti in programma per domani, alle 18 presso la Chiesa della Annunziata a Borgo, il concerto per organo che vede protagonista il virtuoso James Orford, attualmente Assistant Director of Music presso la Chiesa di St. Paul's, Knightsbridge e organista in residenza presso la cattedrale di Westminster a Londra. In particolare si vuole ricordare Girolamo Frescobaldi, uno dei più grandi virtuosi della tastiera e compositori dell'epoca, che viaggiò in tutta Europa, passando per Parigi, Amsterdam e Bruxelles. In questi luoghi, incontrò altri compositori che iniziarono a incorporare aspetti dello “stile Frescobaldi”. La grande influenza italiana si estese, così, fino all'Inghilterra e, attraverso le generazioni, fino a Bach e oltre.

Spazio quindi alla musica, domani alle 21 in Piazza del Popolo, con il primo live in Umbria di Madame. L’evento è organizzato da Moon in June in collaborazione con Todi Festival e il Comune di Todi. Con 34 certificazioni tra platino e oro, collezionate in soli 4 anni, Madame ha raccolto prestigiosi riconoscimenti per il valore musicale e letterario: è infatti la più giovane vincitrice della Targa Tenco per il miglior album d’esordio e per la miglior canzone, Voce, che si è aggiudicata anche il Premio Lunezia e il Premio Bardotti, entrambi per il miglior testo. Per informazioni: www.mooninjune.it.