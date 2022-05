Todi Festival, danzatori professionisti cercansi per il workshop WHAT’S YOUR nAIM?

Una chiamata aperta, quella lanciata da Todi Festival, per la selezione di danzatori professionisti che vogliano accedere al Workshop WHAT’S YOUR nAIM? in programma dal 28 al 30 Agosto, presso lo storico Palazzo del Vignola a Todi, nel corso della prossima edizione del Festival.

Nel corso del workshop, i danzatori selezionati lavoreranno con gli artisti della Compagnia Cornelia che tra loro cercherà di individuare i performer per l’omonimo spettacolo prodotto da Todi Festival che andrà in scena nel 2023.

A partire da espressioni di uso comune quali “Mio figlio sarà così”, “Mia figlia farà questo”, “Il suo futuro è certamente quello” e in un contesto in cui il destino di ogni essere umano sembra prestabilito dalla nascita, WHAT’S YOUR nAIM? si pone come un workshop di danza volto alla scoperta personale: un percorso in cui si utilizza il corpo come principale mezzo di espressione per arrivare a una maggiore consapevolezza di chi siamo o chi vogliamo essere realmente.

WHAT’S YOUR nAIM? nasce infatti da un interrogativo provocatorio che compone in un unico termine, nAIM, l’espressione NAME (nome) eAIM (goal, obbiettivo): un gioco di parole che riflette sulla sempre più invadente dinamica sociale che induce ad abbinare la propria identità a un mero scopo, spesso frutto di pressioni, ambizioni e pretese di origine genitoriale.

Come inviare la candidatura

Per inviare la candidatura bisogna inoltrare entro il prossimo 15 Luglio il proprio curriculum, con il relativo materiale video, tramite il link www.todifestival.it/workshop-2022. La partecipazione è gratuita e senza limiti di età, fino a numero massimo di 20 partecipanti.