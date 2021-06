Todi Festival, Guarducci fa il colpaccio dell'Estate 2021 in Umbria: concerto di Loredana Bertè, la regina delle hit estive degli ultimi anni

Super ospite per il Todi Festival che concluderà la XXXV edizione in programma dal 28 Agosto al 5 Settembre prossimi: torna in Umbria Loredana Bertè che negli ultimi anni sta vivendo una seconda giovinezza con hit che spopolano in radio e sui social. Il concerto è previsto per Dìdomenica 5 Settembre, alle ore 21, nella splendida cornice di Piazza del Popolo, con il live Figlia di… Summer Tour in esclusiva regionale. Dopo l’apprezzatissima esibizione sul palco dell’Ariston a Sanremo e il lancio del singolo “Che sogno incredibile” che la vede protagonista con Emma Marrone, il concerto a Todi sarà un’occasione unica per raccogliere anche in Umbria il grande affetto dei suoi moltissimi fan.

“Come recentemente annunciato sui social - dichiara Eugenio Guarducci, Direttore Artistico di Todi Festival - l’artista è felicissima di tornare sul palco con un selezionatissimo tour che attraverserà tutta la penisola e impaziente di rimettere in moto l’intera macchina della musica dal vivo per assaporare, insieme alla sua band e a tutti i tecnici, l’abbraccio del pubblico.”

Con l’atteso concerto di Loredana Bertè, che porterà a Todi i grandi successi della sua carriera e qualche nuova sorpresa, prosegue la tradizione di Todi Festival di affidare la chiusura dell’evento a grandi nomi della musica italiana.

Dopo la recente presentazione del Manifesto Ufficiale di Todi Festival 2021, realizzato da Arnaldo Pomodoro, continua la marcia di avvicinamento all’imminente Conferenza Stampa di presentazione dell’intero e attesissimo programma che, per nove intense giornate, animerà il centro storico tuderte.

I biglietti per il live Figlia di… Summer Tour sono già acquistabili sui canali Ticket Italia e accessibili anche dal sito www.todifestival.it .