Todi Festival 2020, attesa per l’arrivo di Maria Pia Calzone e Francesco Montanari

Grande attesa per domani sera alle ore 21 presso il Teatro Comunale che vedrà in scena il debutto di The darkest night: protagonisti Maria Pia Calzone e Francesco Montanari, mentre la drammaturgia e la regia sono di Davide Sacco. Lo spettacolo narra la notte più buia per un uomo e una donna. Due storie che si incontrano e si intrecciano, portando entrambi verso un domani differente. Un noir che condurrà lo spettatore nell'animo di due personaggi spietati, invitandolo a riflettere su quanto siamo disposti a scendere a patti con il male. Un gioco tra il burattinaio e la sua marionetta, tra carnefice e preda. Una partitura serrata, ricca di colpi di scena e con un finale che ribalterà ogni prospettiva.

All’insegna del tutto esaurito, prosegue anche la rassegna Todi Off: la sezione del Festival dedicata al teatro contemporaneo e di ricerca. Domani, alle ore 19 presso il suggestivo Teatro Nido dell’Aquila, toccherà a Christophe o il posto dell’elemosina, spettacolo firmato da Carrozzerie n.o.t, di e con Nicola Russo, in programma presso la Terrazza esterna con vista mozzafiato sulla campagna umbra.

Nell’ambito degli Incontri con l’Autore, alle ore 17 presso la Terrazza inferiore del Nido dell’Aquila, il Centro Italiano di Studi sul Basso Medioevo – Accademia Tudertina e l’Editore Fondazione Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo presenterà il volume “Fugo la croce che me devura” - Studi critici sulla vita e l’opera di Iacopone da Todi, a cura di Massimilano Bassetti ed Enrico Menestò. Interverranno i professori Franco Cardini, dell’Istituto di Scienze Umane e Sociali presso la Scuola Normale Superiore di Pisa e Paolo Pellegrini dell’Università di Verona.

Un nuovo appuntamento con l’arte contemporanea aspetta il pubblico del Todi Festival, per l’inaugurazione dell’Esposizione di Sofia Ricciardi, Senza titolo (con cane), che si terrà alle ore 18.18 presso lo spazio UNU unonell’unico in via del Mercato Vecchio 16.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nell’ambito di Todi Festival Kids, sempre domani alle ore 18.00 nella splendida cornice del Palazzo del Vignola, sarà la volta di Eroi, re regine e altre rime, in compagnia di Nicola Cinquetti, vincitore del Premio Andersen 2020 come Miglior Scrittore. L’incontro e le attività dedicate ai piccoli lettori saranno animati da Alessandra Comparozzi, Presidente Associazione Birba.