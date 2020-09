Todi Festival, Max Gazzé fa il pieno in piazza del Popolo: una musica po' fare, oltre l'emergenza

Fa il pieno Max Gazzè in piazza del Popolo, tappa umbra del suo #scendoinpalcotour, atto conclusivo di Todi Festival 2020 e tassello della serie di concerti che il cantante e bassista romano ha messo in piedi nel post pandemia in tutta Italia. Con una dedica speciale: a tutti i lavoratori della musica e a tutti i suoi collaboratori, su e giù dal palco, dietro le quinte e dietro a una consolle, figure meno visibili ma non meno centrali per la riuscita di un concerto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E il concerto, a Todi, è riuscito sicuramente bene. Due ore di musica tra vecchi successi e brani più recenti che hanno fatto alzare in piedi, ma sempre distanziato, il pubblico di piazza del Popolo con le sedute a disposizione andate sold out ben presto. Perfetta conclusione di un'edizione ristretta nella durata, ma ricca di "contenuti" per un contenitore culturale che continua a confermare il suo ruolo nel panorama regionale e non solo.