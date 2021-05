Todi, assegnato il premio letterario "La città che cambia": i nomi dei vincitori

La sesta edizione del premio “Todi, la Città che Amo” conosce oggi il nome dei vincitori. La giuria, composta dal Presidente di ETAB, dalla Dr.ssa Nicoletta Paolucci e dal Dr. Giorgio Crisafi, ha selezionato le opere migliori tra le numerose pervenute individuando i vincitori del concorso per ciascuno dei tre ambiti poetici indicati dal bando.

Tema di questa edizione è: “Ricordo l’anno!”.

Molti gli elaborati pervenuti, "di buona qualità", come affermano gli organizzatori.

Per la selezione ci si è affidati, come di consieto, ad un criterio di valutazione matematica derivante dai punteggi assegnati da parte di ciascun giurato, cui è seguito un giudizio più approfondito per assegnare i premi che, come negli anni passati per il concorso di poesia, sono tre primi premi:

Per la qualità della produzione poetica è risultata vincitrice Tiziana Monari di Prato; per l’originalità espressiva è risultata vincitrice un’opera della giovanissima tuderte Artemisia Levita; per la capacità di coinvolgere emotivamente il lettore la migliore poesia è stata quella di Maria Elisa Stagnari di Todi.

La giuria ha inoltre assegnato una menzione speciale ad una poesia di Andrea Carbonari di Brühl.

Oltre all’ottima qualità degli elaborati, importante segnale non solo di rinascita ma di speranza è stato il coinvolgimento di giovanissimi e la partecipazione di poeti provenienti da diverse parti d’Italia.

Altro aspetto che piace sottolineare agli organizzatori è che Maria Elisa Stagnari e Andrea Carbonari già nel recente passato sono risultati vincitori, ovvero assegnatari di una menzione a conferma delle loro capacità; mentre alla giovanissima Artemisia, risultata vincitrice, ed agli altri giovanissimi partecipanti coinvolti dai rispettivi professori della scuola Cocchi-Aosta, va il ringraziamento speciale da parte di Etab e della Giuria.

L’ente comunicherà a breve quando si terrà la cerimonia di premiazione, in presenza, presso i palazzi comunali di Todi.