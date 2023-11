“Dove c'è più luce” di Sualzo apre la nuova edizione di TimBooks, tra fumetti e canzoni di Paolo Conte

Domani, giovedì 30 novembre, si apre la nuova edizione di TimBooks, la rassegna letteraria organizzata dalle associazioni Timbuktu e Luoghi Comuni, in collaborazione con la libreria Mannaggia – libri da un altro mondo.

L'ospite d'onore sarà Antonio “Sualzo” Vincenti, noto autore e illustratore perugino, che presenterà il suo ultimo graphic novel Dove c’è più luce, pubblicato da Tunuè nel 2023.

Classe 1969, autore e illustratore tra i più apprezzati in Italia, Sualzo collabora da diversi anni con numerose case editrici italiane e straniere.

Il suo ultimo graphic novel “Dove c’è più luce”, edito da Tunuè nel 2023, racconta la storia del signor Voynich, rinomato libraio antiquario la cui vita viene sconvolta dall’abbandono da parte della moglie, che lo dimentica in seguito a un’amnesia.

Entra in un tunnel di risentimento, dolore e cinismo, da cui riesce a uscire grazie alla compagnia del nipote e, soprattutto, grazie all’incontro con una giovane donna che ha il potere di rimettere in moto i suoi desideri.

Un libro in cui si parla della necessità per ognuno di noi di fare i conti con l’imperfezione come caratteristica principale della natura umana, che il prossimo giovedì sarà al centro di una presentazione un po’ speciale: l’autore, infatti, non solo racconterà qualche storia attorno al libro, dialogando con Ivana Finocchiaro dell’associazione Luoghi Comuni, ma canterà e suonerà, accompagnato dal musicista Francesco Ascani, alcuni brani di Paolo Conte che molto ne hanno influenzato la scrittura.

Tra i suoi libri: Fiato Sospeso e Forse l’amore (Tunué, 2012 e 2017), Telefonata con il Pesce (Topipittori, 2017), Il mistero dei pesci mutanti (Mondadori, 2017), La zona rossa e Le parole possono tutto (Il Castoro, 2017 e 2021), Prima che sia notte (Bompiani, 2020), quasi tutti pubblicati in sodalizio con Silvia Vecchini. Numerosi i premi vinti, come il Premio Boscarato come “Miglior fumetto per bambini e ragazzi” (con Fiato Sospeso), il Premio Attilio Micheluzzi (con La zona rossa), il Premio Liber (con Le parole possono tutto) e la nomination come finalista per il Premio Strega (con Prima che sia notte). Tra le sue collaborazioni, il progetto Disegni DiVersi con la trasmissione radiofonica di Radio2 Caterpillar.