Tiferno Comics, è Vanna Vinci l'artista protagonista dell'edizione 2024

È Vanna Vinci sarà l’autrice protagonista di Tiferno Comics 2024. L'evento si terrà a Città di Castello dal 7 settembre al 20 ottobre a Palazzo Facchinetti, nel cuore di Città di Castello.

Vanna Vinci è una figura di spicco nel mondo del fumetto e dell'illustrazione, con una carriera che spazia da opere premiate a collaborazioni con importanti case editrici. La sua presenza alla mostra Tiferno Comics 2024 promette di arricchire l'esperienza dei visitatori con il suo talento unico e la sua visione creativa. Fresca di vittoria del Romix d’oro 2024, Vanna metterà in mostra un vero e proprio excursus della sua arte con opere inedite e altre riprese dal passato.

Nei giorni scorsi l’autrice ha fatto un primo sopralluogo in città visitando la sede dell’associazione e il palazzo che ospiterà la mostra. Ha incontrato anche gli amministratori nel palazzo comunale e fatto un breve giro turistico in alcuni luoghi simbolo del panorama culturale tifernate. E’ rimasta piacevolmente stupita dalla bellezza di Città di Castello e dei tesori che custodisce, così come dall’accoglienza che i rappresentanti dell’associazione le hanno riservato.

Il Tiferno Comics ha sempre visto le donne come protagoniste raccontate, disegnate, inventate e rese quasi umane dalla mente e dalla penna di grandi artisti, questa volta la femminilità sarà protagonista in ogni senso, vestendo gli abiti di colei che crea e illustra fumetti e libri puntando i riflettori su grandi nomi.

Durante l'evento, Vanna Vinci incontrerà i suoi fan, firmerà autografi e parteciperà a sessioni di domande e risposte per condividere il suo processo creativo e le sue esperienze nel mondo del fumetto e dell'illustrazione.

"Tiferno Comics è entusiasta di accogliere Vanna Vinci come nostra autrice per l'edizione 2024", ha dichiarato il presidente Giulio Pasqui. "Il suo contributo al mondo dei fumetti e dell'arte visiva è straordinario, e siamo certi che la sua presenza renderà questa mostra un'esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti."