"Tibet, cuore dell'Asia", una mostra fotografica alla Rocca Paolina per scoprire la storia e le sofferenze del popolo tibetano

La Cina occupa il Tibet da 72 anni, disperdendo un patrimonio religioso, architettonico, culturale, folkloristico e umano e la mostra inaugurata alla Sala della Cannoniera della Rocca Paolina “assume un grande valore umano, civile e culturale” come ha tenuto a precisare l’assessore Leonardo Varasano inaugurando l’esposizione.

“Tibet. Cuore dell'Asia” è la mostra fotografica aperta fino al 23 ottobre 2022 (tutti i giorni dalle 16 alle 19.30) costituita dagli scatti di Claudio Cardelli e che ripercorre la storia del Tibet e le vicende seguenti all’occupazione cinese con immagini eloquenti, riprese nei suoi oltre quarant’anni di viaggi in tutti i territori di cultura tibetana nell’Asia Centrale. Dallo stesso Tibet occupato dalla Cina nel 1950, al Bhutan, al Sikkim, al Mustang, Zangskar, Ladakh senza contare il mondo della diaspora formatosi in India dopo la fuga del Dalai Lama dal Tibet nel 1959.

“Una mostra fortemente voluta, nonostante le difficoltà del Covid e di bilancio – ha detto ancora Varasano – Una esposizione che restituisce la bellezza e la storia del Tibet, avvicinandoci alle sofferenze del popolo tibetano, fiero e profondamente spirituale”.

La mostra, corredata da pannelli illustrativi, mappe e documenti, schede e didascalie puntuali, rappresenta una sintesi il più possibile completa di quel variegato ma peculiare “universo” umano che vedeva, e in parte ancora vede, in Lhasa, la città dove fino al 1959 per sette secoli sono vissuti i Dalai Lama, il suo faro guida. I Dalai Lama erano i capi politici e spirituali di un Tibet scomparso ma che oggi, pur sotto il dominio cinese, ha trovato nella diaspora e in questi mondi, da sempre satelliti culturali e religiosi del “Great Tibet”, la possibilità di mantenere vive e attive le tradizioni e l’identità di quell’antico e unico paese.

All’inaugurazione hanno partecipato il ministro dell’informazione dell’Amministrazione Centrale Tibetana, Norzin Dolma, della rappresentante del Dalai Lama in Europa, Thienly Chukkyi, e della presidente della Comunità Tibetana in Italia, Tseten Longhini.

“Siamo molto felici e onorate di inaugurare la mostra e per questo ringraziamo il Comune di Perugia per ospitarla e l’associazione Italia-Tibet per averla organizzata – hanno riferito le autorità tibetane – Quello che subito si coglie nel visitare la mostra è la profondità e la raffinatezza della cultura del Tibet che si esprime nell’architettura, nell’artigianato, nel teatro, nelle tradizioni popolari e nella religione”.

L’iniziativa è stata organizzata con il contributo della sezione umbra dell’associazione Italia-Tibet con il responsabile Pierfrancesco Quaglietti.