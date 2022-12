Terza età in aumento e mondo del volontariato: un'indagine sul territorio a cura del Cesvol

Entro il 2050 la popolazione di anziani in Umbira tenderà a raddoppiare passando dall’11% al 22%. Una popolazione in crescita che rivolge sempre di più lo sguardo al volontariato. Dove si colloca l’impegno degli over 65 in Umbria? Quali sono gli interessi, in quali settori preferiscono operare e qual è l’impatto a livello sociale apportato dalle persone anziane della nostra regione?

Per dare risposta a queste domande il 20 dicembre 2022 alle ore 16 nella sala Falcone Borsellino del Palazzo della Provincia di Perugia si terrà il convegno conclusivo della rilevazione dei dati sull’associazionismo della terza età, indagine curata e promossa dal Cesvol Umbria nei mesi scorsi.

A queste e ad altre domande ha cercato di dare risposte l’indagine del Cesvol. Per la raccolta dei dati lo staff del Cesvol si è servito di questionari e interviste sottoposti ai presidenti, consiglieri, operatori, responsabili di area e soci di età superiore ai 65 anni delle organizzazioni del Terzo settore locale.

Un profilo dell'associazionismo locale

La ricerca ha voluto tracciare un profilo dell’associazionismo rivolto alle persone anziane e indagare i nuovi bisogni di questa fetta di popolazione così da ottenere una fotografia della situazione attuale delle realtà associative della terza età in Umbria.

Il convegno gode del patrocinio di Anci Umbria, Provincia di Perugia, Csvnet, della Giornata del volontariato e della sponsorizzazione di AIAB Associazione Italiana Agricoltura Biologica.