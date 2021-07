"Terrore a Davos", l'8 Luglio al Barton Park presentazione del sequel di "Ombre Cinesi". L'opera seconda di Michele Fioroni

L'8 Luglio alle ore 19 al Barton Park un appuntamento "caldo" per gli appassionati di romanzi e thriller: verrà presentato infatti "Terrore a Davos", il sequel di Ombre Cinesi, partorito dal vulcanico Michele Fioroni.

Per l'occasione saranno presenti la Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, la conduttrice del TG1 Maria Soave, il sociologo della comunicazione Marco Mazzoni e Andrea Patumi, Digital Strategist di Luxury Brands.

Anche il seguito di Ombre Cinesi è naturalmenre edito da Morlacchi Editore.

L'intreccio

Alcuni mesi dopo la congiura dello Zhongnanhai, i fantasmi dell’ex primo ministro tramano per destabilizzare la Cina: la diffusione di Spider, il virus che sta sconvolgendo il pianeta, non è stata un errore dei ricercatori di Wuhan ma la scelta deliberata di un gruppo avverso al presidente cinese Gao Ling. L’intrigo passa per le strade caotiche di Bangkok, per le spiagge di Tofino battute dalla burrasca, per il bianco abbacinante delle vette della Valtellina e dell’Engadina. Ma anche per piazza Morlacchi, a Perugia, dove l’esistenza di Richard Parnasi viene nuovamente squassata, questa volta dall’arrivo di un pacco. All’interno c’è la fiala che lo scaraventa nel cuore della lotta per il dominio globale: una brutta storia, la peggiore possibile, in cui ogni volto è celato da una maschera e il nemico è invisibile. Parnasi è ancora un uomo in fuga, ossessionato dagli spettri del passato, perseguitato dalle ombre cinesi...

Per chi vuole sapere come va a finire non resta che partecipare...