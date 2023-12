Ricerca, le iniziative di Telethon in programma in Umbria

La Ricerca delle malattie genetiche e rare deve andare avanti, Telethon a livello nazionale ha iniziato, già da tempo la campagna più importante dell’anno, quella di Natale, “Facciamoli diventare grandi insieme”. Il Coordinamento Umbria di Perugia ha risposto mettendo in campo una serie di iniziative nella Provincia, dal porta a porta tra conoscenti e amici, al coinvolgimento delle scuole e delle aziende, ai banchetti e agli eventi.

Nei prossimi giorni se vorrai essere vicino a Telethon, ai malati rari e alle loro famiglie, con l’acquisto di un prodotto solidale ti basterà recarti nel punto espositivo più vicino a te.

Banchetti saranno posizionati a: Perugia il 16 e il 17 dicembre presso il QUASAR, Via Aldo Capitini 8 - Corciano e all’EMISFERO, Via Fiesole 1; il 16 e il 17 dicembre invece il banchetto Telethon sarà allestito presso il Centro Commerciale PIAZZA UMBRA S.S., Flaminia KM. 147 a Trevi: sempre il 16 e il 17 dicembre i volontari Telethon saranno a Città di Castello in Piazza Matteotti; ancora il 16 e il 17 dicembre un banchetto sarà allestito a Marsciano presso CONAD CROS, Via F.lli Briziarelli Snc; nella zona Lago Trasimeno, il 16 e il 17 dicembre, potrai trovare i prodotti Telethon a Panicale in Piazza Umberto I e Piazza Regina Margherita; a Castiglione del Lago presso il Centro Commerciale Agilla, ingresso COOP, in Via Enrico De Nicola 1; a Tuoro sul Trasimeno al CONAD CITY di Via VII Martiri 7 e GALA Supermercato di Via Porto 84, inoltre domenica 17 potrete trovare una postazione anche in Piazza del Municipio, i volontari di Tuoro sono tutti di AVIS, partner di lunga data di Telethon.

Oltre ai banchetti saranno realizzati anche degli eventi: il 15 dicembre mattina all’Istituto Comprensivo “Benedetto Bonfigli” di Corciano dove esponenti di Telethon Umbria e la ricercatrice Marta Serafini incontreranno le classi terze dell’Istituto Secondario di Primo Grado; sempre il 15 dicembre presso il QUASAR Village di Ellera, Calendario dell’Avvento, alle ore 17.00 appuntamento con il Coro Bonfigli, dell’omonimo Istituto scolastico, “Cantare per Donare” - “Dolci note di Natale”, per sostenere la ricerca di Telethon, dirige M. Giovanna Pazzaglia, al pianoforte M. Francesca Orabona; ancora il 15 dicembre, questa volta alle ore 21.00, a Magione presso il Teatro Mengoni, in Piazza Mengoni 8, “Insieme Doniamo”, in collaborazione con l’AVIS locale, un incontro con volontari di Telethon Umbria, la ricercatrice Francesca Fallarino, l’atleta Nazionale dell’Associazione “Mitica” Stefano Selva e la tennista Marta Nizzo, medaglia d’oro ai World Transplant Games.

Naturalmente non mancheranno musica e spettacolo, con le note rock della band Tambo Trip a scaldare l’atmosfera. L’ingresso sarà gratuito, sarà possibile acquistare i prodotti solidali per sostenere la ricerca Telethon.