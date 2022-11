TEDxSpoleto, l’evento mondiale arriva a Spoleto il 5 novembre per parlare del Genio dell'uomo

Il Genio dell’Uomo sarà il tema attorno al quale, per il secondo anno consecutivo, si daranno appuntamento a Spoleto gli speaker di TEDx. L’evento, conosciuto in tutto il mondo, ha le sue origini in America negli anni ‘80 del ‘900 e annovera tra gli speaker più celebri, nomi quali quelli di Bill Clinton, Barack Obama, Bill Gates.

Al Teatro Caio Melisso, sabato 5 novembre, si parlerà di Crisi, Trasformazione e Rinascita, e di come il Genio di ogni Uomo può avere un impatto positivo sul mondo che lo circonda. Idee che vale la pena di essere condivise è il motto del TED e in questo caso, l’onere e l’onore spetterà a quattordici speakers, provenienti da tutta Italia, che si susseguiranno sul palco, per 10 minuti ciascuno, portando la propria esperienza di vita tra Crisi, Trasformazione e Rinascita con lo scopo di condividere un’idea, un’esperienza o un metodo che potrà essere di ispirazione per il pubblico.

Chi saranno gli speaker TedX di Spoleto

Mohamed Ba, attore ed educatore,

Renato Brignone inventore,

Daniele Cassioli, atleta paralimpico, formatore e life coach,

Gloria Chiocci, UX designer,

Lara Citarei, event manager e autrice,

Gianluca Fiusco, manager, esperto di comunicazione ed educatore,

Andrea Gatto, professore,

Alessandro Giuliani, imprenditore,

Alessandro Fanni, inventore,

Gian Franco Grassi, ingegnere e psicologo,

Francesco Sgaramella, safety u-nfluencer,

il Sindaco di Spoleto Andrea Sisti, in qualità di Dottore agronomo,

Giovanni Tomassini, ingegnere e scrittore,

Flavia Trupia, esperta di retorica.



Patrocinato della Regione Umbria e dal Comune di Spoleto, l’evento, senza fini di lucro, si terrà sabato 5 novembre dalle ore 15 e sarà aperto al pubblico. Biglietti ancora disponibili tramite il sito tedxspoleto.it