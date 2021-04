TedxPerugia, successo per i 'Grandi inizi' raccontati dagli speaker

I discorsi, pubblicati in rete, hanno superato le 1500 visualizzazioni in 24 ore

Organizzare una manifestazione, al giorno d’oggi, non è semplice. Eppure, l’11 aprile, il team capitanato da Nicole Bonamici e Francesca Lospennato ha pubblicato in rete il suo ultimo evento, ‘TEDxPerugiaStudio’.

Si tratta di un format virtuale, flessibile e soprattutto inedito in Italia, che ha visto come protagonisti personalità di spicco del panorama accademico e imprenditoriale umbro: il professore di neurologia Massimiliano Di Filippo, la chimica computazionale Maria Noelia Faginas Lago, il docente di ingegneria Francesco Fantozzi, la ricercatrice di fisica delle particelle Valentina Mariani, la psicologa Sofia Paradisi e l’imprenditore Daniele Tonti. A far da cornice agli ospiti è stato il Cinematografo comunale Sant’Angelo di Perugia, che ha aperto le sue porte ai giovani dell’organizzazione per registrare i discorsi.

TEDxPerugiaStudio ha avuto inizio alle 14 di domenica, ora in cui sono stati pubblicati i sei interventi, tutti incentrati sul tema ‘Grandi inizi’. Seguendo questo filo conduttore, gli speaker hanno portato un proprio contributo, ognuno incentrato su diverse esperienze e tematiche: dai preconcetti sulla chimica all’acceleratore di protoni del Cern, dall’importanza del ritorno alle origini ai meccanismi della memoria, dal trauma da Covid-19 al business sostenibile legato al rifiuto alimentare. E i video, in un giorno, hanno raggiunto numeri importanti, con oltre 1500 visualizzazioni nelle prime 24 ore.

I filmati di Studio resteranno disponibili sul canale YouTube dell’organizzazione, per ispirare i curiosi e, soprattutto, per preparare il terreno al prossimo evento – in presenza, si spera – targato TEDxPerugia. Link per rivedere i sei talk.