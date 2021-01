Oltre 100 under 35 per un posto da speaker: la sfida di TEDxPerugia

Sono passati due mesi da quando TEDxPerugia ha aperto al pubblico le candidature per la selezione di uno speaker per l’evento che ha in programma a marzo. Sotto forma di contest e rivolta a giovani tra i 18 e i 35 anni, la sfida ha come obiettivo trovare un nuovo volto da inserire nel prossimo evento del team di Nicole Bonamici e Francesca Lospennato.

Al termine del periodo di adesione, i risultati parlano di più di un centinaio di proposte pervenute. E, in questi giorni, le selezioni passeranno alle fasi salienti, anche se alcune modalità di scrematura saranno definite dall’organizzazione in base ai futuri Dpcm.

Inizialmente, e sulla base delle informazioni fornite da candidati e candidate, verrà individuato dalla giuria composta dai ragazzi del team di TEDxPerugia un primo campione ridotto, composto da circa il 10 per cento del totale. Tra questi saranno quindi scelti i finalisti che, sabato 13 febbraio, presenteranno la propria idea davanti alla giuria di TEDxPerugia, in una sala offerta dal Comune di Perugia. Quest’ultima fase di selezioni sarà aperta dal vicesindaco Gianluca Tuteri che augurerà in bocca al lupo al gruppo di giovani perugini in gara.

Il vincitore o la vincitrice porterà la sua proposta sul palco del nuovo evento dell’organizzazione che verrà presentato nelle prossime settimane.