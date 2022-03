VISTI PER VOI. Proposto al Mengoni il Pulcinella esemplare di Valerio Apice. Una maschera che smaschera infedeltà e ipocrisie. Infedeltà soprattutto a se stessi e al “dover essere”. Una denuncia fatta di canzoni e… canzonature.

Poco pubblico per una performance straordinaria.

Uno spettacolo con un prologo di grande efficacia. Parole che penetrano come il coltello nel burro di una società indifferente ai valori veri. Un contesto sociale in cui si giura in nome del consumismo “confondendo fame e appetito, divorando le parole… anche quelle degli altri”.

Valerio Apice propone la poesia teatrale di una maschera in cui si fondono ritmo e azione. Con l’attivo coinvolgimento del pubblico, spesso restio a partecipare. Ma non a “prendere parte”. Quando le parti giuste sono quelle della consapevolezza di una denuncia civile e sociale.

Una satira contro il Potere, tale da evocare le critiche di Pasolini di cui ricorrono i cento anni dalla nascita.

Valerio Apice è un vero operatore socio-culturale. La sua esperienza viene da lontano e comporta efficaci ricadute educative sul lavoro che conduce con le scuole.

Valerio riesce ad abolire il diaframma che separa attore e spettatore. Come non ricordare (senza evocare Grotowski) le esperienze di Eugenio Barba e del nostro Roberto Ruggeri, per anni infaticabile fabbro della fucina del Cut?

Purtroppo il pubblico è diseducato da una televisione banale e corriva. Ecco perché il “messaggio” – come si diceva del Sessantotto – non passa. Almeno per le menti più distratte. Eravamo i pochi, ma – banale dirlo – “buoni”.

Perché le presenze – come diceva Enrico Cuccia a proposito di pacchetti azionari – “non si contano, ma si pesano”.

Ecco perché siamo felici di aver testimoniato, con la nostra presenza, la fede in un teatro che parla e diverte. Senza dimenticare di consegnarci un messaggio da portare a casa.

Questo è stato “Pulcinellesco” di e con Valerio Apice.