"Sorridi Donna", Voci Libere di Tuoro in scena contro la violenza di genere. Appuntamento al Teatro dell'Accademia

Il 25 novembre si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne. In ricordo di tutte le vittime di femminicidio, l’associazione “Voci Libere” di Tuoro sul Trasimeno propone lo spettacolo "Sorridi Donna", in scena al Teatro dell’Accademia.

“Mai come adesso sentiamo l’esigenza di sollevare un problema sociale, mai come in questi giorni, crediamo sia nostro dovere quello di dare voce a chi non ne ha”.

“In Italia le vittime di femminicidio dall’inizio dell’anno sono 105. Oggi – sottolinea l’associazione - Ma è un numero che aumenta giorno per giorno. Padri, mariti, amanti, fratelli, fidanzati. Un fenomeno trasversale che vede coinvolte tutte le generazioni, tutte le classi. Una guerra silenziosa, dove le vittime spesso non hanno armi per difendersi. Un problema sociale, figlio di retaggi culturali che ci portiamo dietro da tanto, troppo tempo. In un’Italia in cui la donna ha avuto il diritto di voto solo nel 1946, In cui il delitto d’onore è stato abolito solo nel 1981, in cui lo stupro è diventato oltraggio alla persona e non alla morale solo nel 1996. Conquiste troppo recenti per permettere anche un cambio di mentalità così immediato”.

“Crediamo che ci sia bisogno di una presa di posizione forte da parte dello Stato, occorre un segnale, leggi idonee e maggior supporto alle donne che hanno il coraggio di denunciare. Crediamo inoltre che sia fondamentale parlare alle nuove generazioni sin dalla scuola primaria inserendo corsi di educazione emozionale e sessuale. Non possiamo permetterci di aspettare ancora” sottolineano ancora le promotrici dell’iniziativa.

Lo spettacolo di sabato 25 novembre vedrà coinvolti donne e uomini di ogni età che daranno voce a testi, monologhi e canzoni sul tema del femminicidio.

“Uno spettacolo di donne e uomini che parla alle donne e agli uomini.”

L’ingresso a offerta una scelta per renderlo fruibile a chiunque: “Perché è importante parlare, ascoltare e confrontarsi. Siamo stufe di vedere questo elenco allungarsi giorno dopo giorno, siamo stufe di sentirci impotenti. Crediamo fermamente che sia il momento per iniziare ad educare l’intera società. E possiamo farlo solo insieme”.