VajontS per una Orazione Civile Corale, Teatro Stabile dell'Umbria e Fontemaggiore insieme per ricordare

Nel giorno in cui ricorre il sessantesimo anniversario della tragedia del Vajont (9 ottobre 1963), lunedì 9 ottobre alle 21 al Teatro Morlacchi di Perugia, il Teatro Stabile dell'Umbria e Fontemaggiore Centro di Produzione Teatrale – in collaborazione con il Collettivo INC e il Laboratorio teatrale dell'Università degli Studi di Perugia – si uniscono al Comitato promotore La Fabbrica del Mondo e ad altre istituzioni culturali e civili del paese (scuole, università, teatri) per un grande ricordo collettivo in forma di racconto corale che coinvolgera? in contemporanea oltre 100 teatri in Italia e in Europa.

Grandi attori e allievi delle scuole di teatro, teatri stabili e compagnie di teatro di ricerca, musicisti e danzatori, maestranze, personale dei teatri e spettatori arruolati come lettori si riuniranno nei posti piu? diversi dallo Strehler di Milano ai piccoli teatri di provincia, ai luoghi non specificamente deputati al teatro come scuole e centrali dell’acqua, e ciascuno realizzera? un proprio allestimento di VajontS sulla base delle peculiarita? del suo territorio. E poi, tutti si fermeranno alle 22.39, l’ora in cui la montagna e? franata nella diga. L’obiettivo e? un’azione di teatro civile che affronti la sfida della crisi climatica. L’acqua e la tragedia del Vajont diventano un punto di partenza per avviare «pratiche di prevenzione civile».



La storia del Vajont riscritta e riascoltata 25 anni dopo il racconto televisivo non e? piu? un racconto di memoria e di denuncia sociale, ma parla di oggi, di noi e del nostro futuro: insegna cos’e? la sottovalutazione di un rischio affrontato confidando sul calcolo dell’ipotesi meno pericolosa tra tante. Tra tante scartate perche? inconcepibili, non perche? impossibili.