"Uno spettacolo di famiglia" va avanti con "Nel bosco addormentato": appuntamento al Brecht di San Sisto

Indirizzo non disponibile

Sabato 4 e domenica 5 febbraio al Teatro Brecht di San Sisto prosegue la stagione “Uno spettacolo di famiglia” dedicata ai più piccini, curata da Fontemaggiore – Centro di Produzione Teatrale.

Alle 17 si va in scena con "Nel bosco addormentato”, liberamente ispirato a Charles Perrault, ai fratelli Grimm, a Tahar Ben Jelloun, a Giambattista Basile, a Italo Calvino e… a molti altri!

Una produzione La Bottega degli Apocrifi, per la regia di Cosimo Severo, questo spettacolo ha vinto numerosi premi: Premio Eolo – migliore novità 2010, Premio Rosa d’oro – Festival di Padova 2011, Premio Uccellino Azzurro – Festival ti Fiabo e ti Racconto (2011).

LA TRAMA

La potente fata Bianca esaudisce il desiderio della regina di avere una figlia, ma non viene invitata ai festeggiamenti per la nascita e perciò le lancia una maledizione: “quando… compirà 16 anni si pungerà il dito…e morirà”.

La fata Brutta ottiene che la principessa non muoia ma dorma per cento anni in attesa che l’amore la risvegli.

Dal regno vengono allontanati tutti i fusi e gli aghi, ma ciò nonostante, il giorno dei suoi sedici anni la principessa si punge e cade in un sonno profondo insieme a tutto il suo regno ad eccezione della fata Bianca la quale cerca di farle dimenticare di svegliarsi.

Finché da una terra lontana arriva un uomo… non sappiamo se fosse un principe prima, di sicuro lo diventa quando la principessa si sveglia e corrisponde il suo amore.

Biglietti – ingresso unico 7,50 euro – il giorno dello spettacolo alla biglietteria del teatro dalle 16:00 oppure online (senza prevendita) dal sito www.fontemaggiore.it - Ticket online

Informazioni – Fontemaggiore 075/5286651 - 075/52895555 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00