Una serata pazzesca, Paolo Villaggio letto da Tullio Solenghi

Mercoledì 22 marzo alle 21, al Teatro Don Bosco di Gualdo Tadino, va in scena in esclusiva regionale Una serata pazzesca. Tullio Solenghi legge Paolo Villaggio, un progetto firmato dal regista Sergio Maifredi insieme a Tullio Solenghi, che legge ad alta voce il testo 'pietra miliare' per la comicità italiana, Fantozzi, per raccontare Paolo Villaggio nella sua dimensione di autore.