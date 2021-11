A tutto teatro per ragazzi sabato 27 e domenica 28 novembre tra Perugia e Trevi

A tutto teatro il prossimo fine settimana per i ragazzi. Prosegue infatti la rassegna “Uno spettacolo di famiglia!” a cura di Fontemaggiore Centro di Produzione Teatrale.

Al Teatro Brecht di Perugia sia sabato 27 che domenica 28 Novembre alle ore 17 andrà in scena “La nostra maestra è un troll”, coproduzione Fontemaggiore/ Accademia Perduta.

Con due bravissimi giovani attori in scena, Liliana Benini e Edoardo Chiabolotti, per la regia di Sandro Mabellini, lo spettacolo è tratto dal famoso testo di Dennis Kelly. Ambientato in una scuola, i protagonisti sono Alice e Teo, due bambini turbolenti, che inventano una diavoleria dopo l’altra per fare impazzire la loro maestra, che alla fine è costretta a licenziarsi. Arriva allora a scuola un nuovo direttore: un Troll.

È un direttore spietato al quale Alice e Teo cercano allora di ribellarsi, ma nessun adulto sembra prendere sul serio la loro angoscia… Lo spettacolo, divertente e pieno di significati attuali, è consigliato a partire dagli 8 anni.

Acquisto biglietti on line su www.fontemaggiore.it o alla biglietteria del Teatro Brecht il giorno dello spettacolo dalle ore 15 (tel. 075 5272340)

Solo domenica 28 novembre, invece, al Teatro Clitunno di Trevi ore 17 va invece in scena “La cicala, la formica e…” di Teatro Eidos, consigliato dai 4 anni. Attraverso i popolari racconti de La cicala e la formica, Il topo di campagna e il topo di città, La tartaruga e la lepre, La Fontaine, con insuperabile ironia e acutezza, analizza la complessità della natura umana mettendone a nudo debolezze, pregi e difetti. Lo spettacolo racconta queste storie con la capacità di catturare l’attenzione di grandi e piccini, ponendo l’accento sugli insegnamenti delle favole.

Prenotazione consigliata con messaggio Whatsapp al numero 353 4275107 entro le ore 13 del giorno di spettacolo.