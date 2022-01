Trevi, al Teatro Clitunno in scena "Diario intimo" tratto da Raymond Queneau

Prezzo non disponibile

Anche a Trevi il teatro apre le porte per godere, in sicurezza, di tanta cultura e arte. Per la stagione del Teatro Clitunno curata da Fontemaggiore Centro di Produzione Teatrale con il sostegno del Comune di Trevi e la collaborazione di Francesca Romana Lovelock, va inscena, indatti, sabato 29 gennaio ore 21.15 “Diario intimo”. Tratto dai celebri romanzi “Il Diario Íntimo di Sally Mara” e “Zazie nel metrò” di Raymond Queneau, lo spettacolo è interpretato da Silvia Salvatori con la regia di Francesco Sala e della stessa Silvia Salvatori.

Sally Mara è un’anziana irlandese. Costretta in una casa di cura rilegge il diario che ha scritto tutta la vita confondendo il presente col passato, rievocando il sesso e l’amore, mescolando il ricordo e il rimpianto, il grottesco e il quotidiano, calze elastiche e giarrettiere, suscitando ilarità e commozione. Sally è una di quelle nonne che provano a raccontarsi la vita e a raccontarci quanta ancora ne desiderino.

Il monologo “Diario Intimo” parte dalla fine per trovare l’inizio perdendosi piacevolmente in un dedalo di opportunità brillanti e dinamiche, nelle immagini e nelle musiche che riemergono dal passato intimo della protagonista. Guardando indietro nelle esperienze di una donna ritroviamo i conflitti attuali del genere femminile riproposti con ingenua naturalezza e vivace fisicità.