Teo Mammucari: "Uno stand up per ridere e riflettere. E magari scappa anche qualche lacrima"

Dalla televisione al palco di un teatro, nel caso dello spettacolo di Perugia, alla sala dei Notari. Che cosa c’è da attendersi? “Intanto di vedere Teo Mammucari, con una sola C ché in tanti si sbagliano”. Bene. “Poi che spettacolo sarà? Uno stand up, un genere non troppo diffuso in Italia, comico sicuramente, ma non solo” precisa l’artista. “Uno spettacolo dove si ride, ma si riflette anche perché penso che in quello che dirò ci si può ritrovare in tanti. E alla fine, magari ci scappa anche la lacrimuccia”.

Di cosa parlerà? “Un monologo cinico su quello che ci circonda e mi circonda. Si parlerà di sentimenti, ma anche di tv, di qualche retroscena del mondo della televisione”. Per qualcuno sarà una novità vedere Mammucari in questa veste, ma non per tutti assicura lui. “Certo, una bella fetta di pubblico mi conosce per la mia presenza in televisione. Ma chi mi segue da un po’ più di tempo, conosce anche questa mia dimensione interpretativa”. Insomma, dopo tanto piccolo schermo, un’occasione per ritornare in un certo senso alle origini, perché “Più bella cosa non c’è”.

Lo spettacolo sarà in scena a Perugia, alla sala dei Notari, il prossimo 18 maggio alle 21 nell'ambito della stagione Tourné.