Torna Fate, la rassegna di teatro per le famiglie

Micro Teatro Terra Marique, in collaborazione con il teatro Bonucci di Colombella e il teatro La Piazzetta di Magione, propone un ricco cartellone di spettacoli di teatro d’attore e di figura, ispirati a favole classiche e moderne, che sapranno divertire e emozionare il pubblico di tutte le età. Un invito a immergersi in un mondo di avventure, fantasie e insegnamenti tramite la magia del teatro.

"Il Libro Magico" - 14 gennaio, ore17.30 – Teatro Bonucci, Colombella

Il primo spettacolo, in programma il 14 gennaio 2024 alle ore 17.30, è Il libro magico, una produzione del Teatro Zeta - L’Aquila, scritta e interpretata da Carmine Barbato e Simone Fabiani, con la scenografia di Roberto Foresta, i costumi di Isaura Bruni, la supervisione artistica di Manuele Morgese, l’organizzazione di Odoardo Tomassi e le musiche originali di Daniele Savoldi.

La storia narra le avventure di due fratellini che, dopo aver rotto tablet e playstation, scoprono un vecchio libro di favole che li trasporta in un mondo magico, dove incontrano un cantastorie un po’ confuso che racconta le storie di Pinocchio, della Principessa sul pisello e di Pollicino in modo del tutto originale e divertente. Riuscirà il Cantastorie a ricordare le favole che hanno fatto sognare grandi e piccini? Lo scoprirete assistendo a questo spettacolo ricco di humor, fantasia e colpi di scena.

"A Capofitto" - 28 gennaio, ore 17.30 – Teatro Bonucci, Colombella

Il secondo spettacolo, in programma il 28 gennaio 2024 alle ore 17.30, è A Capofitto, una produzione della Compagnia degli Accettella - Teatro Mongiovino - StraLunò - Roma, liberamente ispirata alle storie di Alice Cascherina di Gianni Rodari, scritta e interpretata da Stefania Umana e Silvia Grande, con le musiche originali di Nicola Maraja, la scenografia di Andrea Croci e le luci di Roberto De Leon.

È il racconto delle vicende di due anziane signore, Erminia e Annunziata, che cuciono insieme una coperta per il nipotino che sta per nascere. Nel tempo dell’attesa, le due nonnine si ritrovano a vivere le avventure che augurano al nipotino, in un gioco che le trasporterà dal mondo della realtà a quello della fantasia. Le due protagoniste intraprenderanno, così, un viaggio nel profondo del mare, nel mondo delle fiabe e in una notte buia illuminata solo dalla luce delle lucciole. Seguendo la tradizione del patchwork, che è l’arte del cucire raccontando, le due nonnine racconteranno storie per lasciarle impresse nella stoffa, così che il loro regalo al nipotino sia un augurio per una vita piena di stupore e di meraviglia.

"Ritorno ad Itaca" - 3 marzo, ore 17.30 – Teatro La piazzetta, Magione

Il terzo spettacolo, in programma il 3 marzo 2024 alle 17.30, presso il Teatro la Piazzetta di Magione, è Ritorno ad Itaca, una produzione del Teatro Ridotto - Roma, liberamente ispirata all’Odissea, scritta e interpretata da Lina della Rocca e Antonella De Francesco, con le figure animate di Gemma Marotta.

Lo spettacolo narra la celebre epopea di Odisseo, meglio conosciuto come Ulisse, re di Itaca, il quale dopo aver vinto la guerra di Troia, torna nella sua terra, Itaca, da suo figlio Telemaco e da sua moglie Penelope. In questo viaggio, ricco di personaggi mitici e fantastici, di lotte e di peripezie, ci riconosceremo viaggiatori perpetui noi tutti e tutte. E in fine, scopriremo che è l’amore a guidarci e ad illuminare il nostro cammino per raggiungere la meta. Lo spettacolo si avvale di un suggestivo intreccio di musiche, racconti animati e giochi di ombre proiettate, che rendono omaggio a uno dei testi fondamentali della cultura classica occidentale. Nella seconda parte, lo spettacolo prevede il coinvolgimento diretto degli stessi bambini spettatori, i quali vengono chiamati a reinterpretare alcune delle storie messe in scena attraverso una modalità laboratoriale e interattiva guidata dalle stesse attrici professioniste del Teatro Ridotto.

"Il Gatto con gli Stivali" - 24 marzo alle 17.30 – Teatro Bonucci, Colombella

Il quarto spettacolo, in programma il 24 marzo 2024 alle ore 17.30, è Il gatto con gli stivali, una produzione del Tieffeu Teatro di Figura Umbro - Perugia, scritta e interpretata da Giancarlo Vulpes, con le figure animate di Ada Mirabassi.

La storia racconta le avventure di un gatto molto scaltro e simpatico, che è la povera eredità che un mugnaio lascia a uno dei suoi figli. Una ben misera eredità, si può affermare; ma invece il micio è talmente abile e astuto da far arricchire, “coll’opera e col talento”, il suo padrone e da fargli sposare la figlia del Re. Bellissima soddisfazione quella di ottenere qualcosa grazie ai propri meriti! Lo spettacolo è una divertente rivisitazione della famosa fiaba di Charles Perrault, che mette in scena le peripezie di un gatto che sa parlare, camminare, vestirsi e ingannare chiunque si metta sulla sua strada.