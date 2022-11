Teatro ragazzi, un weekend al quadruplo fra Perugia e Trevi con Fontemaggiore

Ancora un nuovo fine settimana ricco di appuntamenti teatrali pensati per un pubblico giovane, anzi... giovanissimo. Fontemaggiore Centro di Produzione Teatrale presenta infatti ben 4 appuntamenti tra Perugia (Teatro Brecht) e Trevi (Teatro Clitunno).

Sarà la nuova produzione di Fontemaggiore “Cracrà Punk” ad apre la rassegna al Teatro Clitunno di Trevi sabato 12, con replica domenica 13 novembre, alle ore 17:00, uno spettacolo di burattini che riprende le vicende di Punch and Judy, adatto dai 5 anni.

I due regnanti, non riuscendo ad avere figli, si affidano alla cicogna Cicogna Tiresia che, alla guida di un aeroplano, ha il compito di portar loro il bebè.

Caduto dal cielo per una svista di Tiresia, Bebè si ritrova davanti alla porta di Ada, la signora Morte, la quale, intenerita, non può fare a meno di abbandonarsi al suo sogno di diventare mamma!

Bebè cresce felicemente fin quando insieme alla cresta blù da Punk, gli sorge in testa la domanda finora evitata: chi è suo padre?

Al Teatro Brecht di San Sisto a Perugia, sabato 12 e domenica 13 novembre, alle ore 17:00, la rassegna prosegue con “Cenerentola - Rossini all’opera”, una produzione Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani.

Lo spettacolo, pensato da un pubblico dai 5 anni, si configura come un percorso di avvicinamento alla musica tramite il confronto tra le forme musicali classiche e le forme narrative teatrali. Il teatro è il luogo in cui svolge la vicenda: la giovane Angelina sta facendo le pulizie e resta affascinata da un elegante paio di scarpette rimasto sulla scena. All’improvviso compaiono altri due personaggi: il grande musicista Gioacchino Rossini e il poeta Jacopo Ferretti i quali non riescono più a comporre: Rossini non riesce a trovare una storia adatta al suo estro musicale mentre Ferretti non riesce a scrivere senza la musica del maestro.

Angelina è il tassello mancante; con la sua voce e la sua forte personalità, aiuterà i due artisti a unire musica, parole e canto in un’opera lirica divenuta famosa in tutto il mondo: “Cenerentola ossia il trionfo della bontà”.