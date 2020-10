Teatro per ragazzi, a Magione continua in sicurezza la stagione di Pollicino

Prosegue in piena sicurezza la stagione Pollicino, sentieri teatrali curata da Panedentiteatro, con la collaborazione degli assessorati alla cultura dei Comuni di Magione e di Passignano.

Doppio appuntamento al Teatro Mengoni di Magione domenica 18 ottobre, ore 11 e ore 17.30, con lo spettacolo di teatro d’attore e muppets “In bocca al lupo” del centro di produzione teatrale Fontemaggiore.

Con Enrico De Meo e Valentina Grigò i piccoli spettatori seguiranno la meravigliosa storia dove s’intrecciano le difficoltà di un papà cacciatore alle prese con la cura di un figlio, Michele, che, invece, partirà alla ricerca della propria mamma e il papà-cacciatore alla sua ricerca. Non mancheranno le avventure per tutti i personaggi in un bosco dove tra incontri con capre golose, lepri sentinella e ovviamente lupi si conclude un viaggio a lieto fine e di crescita per entrambi.

Scene e muppets di Marco Lucci, età consigliata dai quattro anni



All’interno del teatro è garantito il distanziamento di più di un metro in tutti i lati, l’uso della mascherina è obbligatorio dall’entrata sino al raggiungimento del posto assegnato. I locali sono sanificati secondo le normative di prevenzione.

Visto il numero esiguo di posti dovuti al distanziamento è consigliata la prenotazione a Panedentiteatro tel. 347.5210600