Primo "atto" per le Domeniche a teatro al Clitunno di Trevi: Christmas Carol

Prezzo 10 euro, ridotto (under 26 e over 65) 7 euro

Al via domenica 17 dicembre alle 17 il primo dei tre spettacoli in cartellone per "Le domeniche a teatro", stagione di teatro ragazzi targata Teatro al Centro (TEC) al Teatro Clitunno di Trevi.

In scena "Christmas Carol" liberamente ispirato all'omonimo romanzo di Charles Dickens, drammaturgia e regia Francesco Tammacco, anche interprete con Pantaleo Annese e Claudia Gadaleta, una produzione Il Carro dei Comici.

"A Christmas Carol" è una delle opere letterarie più belle che siano state scritte dedicate al Natale (e non solo). La favola è ambientata in un piccolo paesino inglese, non specificato, alla Vigilia di Natale. Scrooge, vecchio banchiere della Londra del 1843 ricco ed estremamente avaro, come ogni anno pensa solo al suo denaro ed ai suoi affari. Non si accorge dei suoi parenti che non vede più da molto tempo, del suo amico Marley, morto da sette anni e delle persone che versano in cattive condizioni economiche prostrate dalla povertà. La sua ingordigia e misantropia però verranno presto messe duramente alla prova dalle “visite” degli spiriti. Lo Spirito del Passato, lo Spirito del Presente e lo Spirito del Futuro. Lo Spirito del Passato lo riporterà indietro, quando da bambino era stato mandato dal padre in collegio. Lo Spirito del Presente gli mostrerà in che modo la gente intorno a lui si sta preparando al Natale: l’atmosfera di festa, di gioia, di amore che pervade tutta la città. Lo Spirito del Futuro gli farà vedere cosa succede alla morte di un ricco signore, di cui non si sa il nome: nessuna visita, nessun onore, nessuna cerimonia di commiato. Il finale è naturalmente tutto da scoprire ed ha il sapore di torrone, redenzione e cioccolata.