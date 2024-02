Isabella Ragonese è Clitennestra. Appuntamento al Morlacchi

Prezzo non disponibile

Isabella Ragonese è la tragica regina di Micene nell’ultimo spettacolo diretto da Roberto Andò, tratto dal romanzo “La casa dei nomi” dello scrittore irlandese Colm Tóibín che rilegge il mito classico come dramma di passioni e debolezze umane. La Stagione 23/24 del Teatro Morlacchi di Perugia ospita Clitennestra in scena da mercoledì 14 a domenica 18 febbraio (mercoledì 14 febbraio alle 20.45, giovedì 15 febbraio alle 19.30, venerdì 16 febbraio alle 20.45, sabato 17 febbraio alle 18 e domenica 18 febbraio alle 17).

Una produzione Teatro di Napoli – Teatro Nazionale, Campania Teatro Festival – Fondazione Campania dei Festival; in scena: Isabella Ragonese, Ivan Alovisio, Arianna Becheroni, Denis Fasolo, Katia Gargano, Federico Lima Roque, Cristina Parku, Anita Serafini, coro Luca De Santis, Eleonora Fardella, Sara Lupoli, Paolo Rosini, Antonio Turco.