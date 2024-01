Teatro, al Morlacchi: "Se non posso ballare, non è la mia rivoluzione" sostituisce "Le nostre anime di notte"

A causa di indisposizione dell'attore Elia Schilton, lo spettacolo Le nostre anime di notte, in programma dal 12 al 14 gennaio al Teatro Morlacchi di Perugia, è sostituito da "Se non posso ballare, non è la mia rivoluzione" con Lella Costa, in scena negli stessi giorni e orari: venerdì 12 gennaio, ore 20.45, sabato 13 gennaio ore 18 e domenica 14 gennaio ore 17.