Teatro, Matthias Martelli sul palco del Cucinelli con la nuova produzione Tsu

La Stagione 23/24 del Teatro Cucinelli di Solomeo termina con il debutto in prima assoluta dello spettacolo Eretici. Il fuoco degli spiriti liberi di e con Matthias Martelli, in scena da giovedì 16 a sabato 18 maggio (il 16 e il 17 maggio alle ore 21, il 18 maggio alle ore 18); una produzione del Teatro Stabile dell'Umbria.

Ci sono donne e uomini che nei secoli hanno percorso strade diverse da quelle indicate: sono scienziati, filosofi, artisti, pittori, giornalisti, liberi pensatori, che hanno scelto di essere dissidenti, rischiando la loro stessa esistenza. Matthias Martelli intreccia le vite di questi spiriti ribelli, raccontando come il loro pensiero ardente, ostacolato e deriso, abbia oltrepassato il tempo. Da Giordano Bruno a Galileo, da Caravaggio a Pasolini, passando per streghe, papesse, rivoluzionarie, fino a toccare il nostro tempo. Sulla scena un attore e tre cantanti disegneranno, con i loro corpi e le loro voci, personaggi, epoche, luoghi, storie, unendo tragico e comico, grottesco e poesia, per scoprire infine che gli eretici sono ancora fra noi. Il fuoco dei loro pensieri non è diventato cenere ma arde ancora, e il loro coraggio ci pone una domanda: siamo ancora capaci di essere eretici?