Teatro, "La moglie perfetta" di Giulia Trippetta chiude la stagione del Concordia di Marsciano

Giovedì 11 aprile alle 20.45, Giulia Trippetta chiude la stagione del Concordia di Marsciano, portando in scena il suo spettacolo La moglie perfetta, di cui è autrice, regista e interprete.

Una lavagna in scena, uno sgabello, qualche sedia, una donna vestita anni ’50. Ci racconta la storia di una ragazza giovane e piena di sogni, in un mondo vecchio quanto un cartellone pubblicitario ormai sbiadito, diventa poi la docente di un singolare corso di comportamento e buone maniere: il suo è un seminario intensivo (solo per donne) di preparazione al matrimonio dal titolo “Si può far”.