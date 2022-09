Il Teatro di Sacco presenta i più celebri frammenti della Commedia dantesca tra i suggestivi ambienti del Palazzo della Penna

Un suggestivo spettacolo itinerante andrà in scena giovedì 15 e venerdì 16 settembre alle 19.00 all'interno degli spazi del Museo Civico di Palazzo della Penna: “Se mala cupidigia altro vi grida, uomini siate e non pecore matte”, curato dal Teatro di Sacco con il patrocinio del Comune di Perugia per Destate la Notte 2022, racchiude frammenti della Divina Commedia attraversando Palazzo della Penna fra esortazioni e invettive dantesche.

Un viaggio tra alcuni canti significativi della Commedia Dantesca: il pubblico percorrerà i suggestivi spazi del Museo Civico di Palazzo della Penna seguendo alcuni celebri “personaggi” del poema interpretati da Roberto Biselli direttore di Teatro di Sacco, dal talentuoso attore umbro Riccardo Leonelli e accompagnati dalla flautista Simona Guerra. Il pubblico seguirà il percorso che dagli inferi salirà al Paradiso; in questo tragitto c’è un versetto proprio del canto V del Paradiso (tra l’altro detto dalla leggiadra e angelicata Beatrice) che ancora – come molte altre citazioni dalla Commedia – si presta bene ai giorni nostri: “Se mala cupidigia altro vi grida, uomini siate e non pecore matte!”. Questa esortazione è uno sprone per tutti noi affinché, rispetto al nostro tempo, diveniamo uomini e donne coscienti, consapevoli e responsabili. Il sommo poeta ci fa ancora riflettere, straordinariamente, sulle nostre debolezze e sulla possibilità di superarle dispensando, all’occorrenza, invettive molto attuali.