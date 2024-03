"Dei Figli" a Città di Castello e a Magione di Mario Perotta

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile

Sabato 16 marzo alle 20.45 al Teatro degli Illuminati di Città di Castello e domenica 17 marzo alle 18 al Teatro Mengoni di Magione, l'attore e drammaturgo Mario Perrotta porta in scena il suo spettacolo Dei Figli. Terzo capitolo della trilogia in nome del padre, della madre, dei figli (Premio Ubu 2022 nella categoria Miglior nuovo testo / scrittura drammaturgica). Lo spettacolo vede insieme Perrotta e Massimo Recalcati, impegnati in una possibile lettura di un fenomeno tutto contemporaneo.