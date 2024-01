A Colombella "Il libro magico" affascina grandi e piccoli

Prezzo non disponibile

L’appuntamento per tutti i bambini e le loro famiglie amanti del teatro è per domenica 14 gennaio alle 17.30, al Teatro Bonucci di Colombella. Il piccolo teatro, infatti, ospiterà lo spettacolo “Il libro magico”, una divertente commedia per bambini e famiglie, scritta e interpretata da Carmine Barbato e Simone Fabiani, con la supervisione artistica di Manuele Morgese e la produzione del Teatro Zeta - L’Aquila.

Lo spettacolo racconta le avventure di due fratellini che, dopo aver rotto tablet e playstation, scoprono un vecchio libro di favole nella loro cameretta. Aprendolo, liberano un cantastorie un po’ particolare, che si mette a raccontare le storie di Pinocchio, della Principessa sul pisello e di Pollicino, ma con qualche errore e confusione. Tra fraintendimenti, disguidi e bizzarre storie, i due bambini vivranno un pomeriggio magico e divertente, scoprendo il fascino delle favole classiche.

“Il libro magico” è uno spettacolo di teatro d’attore e teatro per l’infanzia, che mescola humor, fantasia e didattica, coinvolgendo il pubblico di tutte le età. La scenografia è di Roberto Foresta, i costumi di Isaura Bruni, le musiche originali di Daniele Savoldi e l’organizzazione di Odoardo Tomassi.