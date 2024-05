"Permettetemi solo di scrivere il mio nome", Diletta Masetti è Maria Kallas

“Non sono una poetessa, non sono famosa, permettetemi solo di scrivere il mio nome”. Maria Anna Cecilia Sofia Kalogeropoulos ha 13 anni e imprime su carta questi pensieri di bimba. Li scrive sul libro degli autografi della scuola newyorkese che frequenta. Il tempo, come succede qualche volta, non le dà ragione. Il nome “Maria” si gonfia e cambia forma, i caratteri diventano dorati e le grazie delle lettere si intrecciano sensuali. Maria diventa la Callas, la Divina, l’artista più iconica di tutti i tempi.

È da qua che nasce “Permettetemi solo di scrivere il mio nome - La vera storia di Maria Callas” di e con Diletta Masetti - in scena domenica 12 maggio, ore 17, al teatro Clitunno di Trevi - con la collaborazione artistica di Carlo Emilio Lerici, con la partecipazione del regista Marco Filiberti (voce di Luchino Visconti) e degli attori Giovanni De Giorgi (voce di Giovanni Battisti Meneghini) e Riccardo Leonelli (voce di Pier Paolo Pasolini).

L’appuntamento è l’ultimo spettacolo in cartellone per la stagione di prosa 2023/2024 promossa da TEC - Teatro al Centro, realtà costituita dal Teatro Belli di Antonio Salines (Roma), Teatro di Sacco (Perugia), Magazzini Artistici (Narni e Roma) e Povero Willy (Terni).

Diletta Masetti racconta così il suo spettacolo sulla Callas: “Memorie, ricordi, epistole, messaggi intriganti, corrispondenze esplosive e palpitanti. Maria lascia tracce, pezzi di sé, punti all’apparenza lontani ma che, se uniti, sono in grado di disegnare un tracciato emotivo, vibrante, naturale. Collegare le rette del reticolo è il mio tributo. Raccontare, tramite la mia interpretazione, il suo respiro è un omaggio intenso. Ripercorrerò la sua vena più intima, i suoi silenzi colmi di voce, le pieghe della sua carne e del suo cuore: il rapporto con la famiglia, l’amore per il marito Giovanni Battista Meneghini, l’adesione e la vocazione per i ruoli con i quali è passata alla storia, la passione per l’armatore greco Aristotele Onassis. Una, cento, mille Maria. Un’unica Callas”.

I costumi sono di Daniele Gelsi, il progetto grafico di Anna Nebbiati, l’opera/ritratto di Maria Callas è creata da Leonardo Martellucci. Gli elementi scenografici sono della compagnia teatrale “Arca”.