Al Teatro Brecht di Perugia il Sogno di una notte di mezza estate in versione per grandi e piccoli spettatori

Sabato 26 e domenica 27 febbraio (ore 17.00), il Teatro Brecht di Perugia ospiterà "Sogno", liberamente tratto da Sogno di una Notte di Mezza Estate di W. Shakespeare, una produzione di Fontemaggiore ideato e diretto da Beatrice Ripoli, Lo spettacolo, rivolto a un pubblico eterogeneo a partire dai cinque anni in su, è un’occasione per far conoscere anche ai più piccoli questo classico del teatro mondiale.

La commedia del “Bardo”, facendo leva sul potere dell’immaginazione, che rende capaci di immedesimarsi senza perdersi in situazioni in cui i confini tra sogno e realtà sono sfumati, suggerisce che siamo noi e noi soltanto, a poter scegliere cosa sia reale e cosa non lo sia nell’atto di creare la nostra identità di fronte al mondo.

In scena, oltre ai quattro attori, un palloncino, un dondolo e un gioco di luci suggestivo accompagnato da effetti sonori boschivi accompagneranno il pubblico facendolo immergere in un paesaggio onirico proprio come quello di un sogno.

Prenotazioni: www.fontemaggiore.it cliccando in alto a destra sull’icona Ticket on-line - www.teatrobrecht.it entrando nella pagina della rassegna di Teatro Ragazzi per le famiglie.