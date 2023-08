Teatro bambini, Il gatto con gli stivali a Pila

Nell’ambito della rassegna di teatro per famiglie “Un parco da Favola”, con la direzione artistica di Domenico Madera, presso il parco dell’Arringatore di Pila, alle 18, è in programma “Il gatto con gli stivali”, spettacolo teatrale con Domenico Madera e Alessia Rosi. Teatroleonde in collaborazione con l’associazione Arringapiccoli di Pila. Ingresso libero. Per informazioni: TEATROLEONDE – Domenico Madera, tel. 338.9160684; info@teatroleonde.it – www.teatroleonde.it.