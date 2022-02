Teatro per bambini, domenica al Brecht di Perugia ultimo spettacolo della stagione dedicata a tutta la famiglia

Domenica 6 Marzo alle 17:00 al Teatro Brecht di Perugia va in scena l'ultimo atti della stagione "Uno spettacolo di famiglia! 2021-22".

"Soli" è una coproduzione Fontemaggiore, Sosta Palmizi e Panedentiteatro, pensata per un pubblico a partire dai 5 anni dove i protagonisti sono Teo ed Elly, fratello e sorella, che, soli nella loro cameretta, non riescono a prendere sonno. Al di là della porta ci sono i loro genitori, assenti e presenti al tempo stesso. Ed è proprio a partire dai loro genitori che i due fratelli iniziano a porsi domande sul mondo dei grandi che spesso non dà spiegazioni.

Forse questa sarà l’occasione, per i due, per interrogarsi su chi sono e che cosa vogliono “i grandi” e su cosa vogliono i due fratelli.

È una storia fatta di relazioni, confronti, giochi e litigi; una storia che comunica, in modo divertente ma profondo, le sensazioni di due bambini che si sentono intrappolati in un’età considerata troppo piccola per ottenere risposte vere ma abbastanza grande per iniziare ad avere delle responsabilità.

Soli è uno spettacolo buffo e poetico, in cui danza e teatro si mescolano per portare in scena le emozioni di due fratelli.