Con “Uno spettacolo di famiglia” è già tempo di "Un Babbo a Natale"

La rassegna, a cura di Fonte Maggiore, “Uno spettacolo di famiglia”, prosegue con il settimo appuntamento, in programma domenica 3 gennaio alle 17 al teatro Brecht con “Un babbo a Natale”.

Produzione Atgtp, regia Simone Guerro, con Valentina Grigò, Claudio Pellerito.

Pupazzo: Marco Lucci; scenografia: Ilaria Sebastianelli, Chiara Gagliardini; drammaturgia: Aniello Nigro, Simone Guerro

Dai tre anni in su.

Tutti possono diventare Babbo Natale: basta riconoscere la magia dell’infanzia e averne cura.

Roberto è un ragazzo solitario che non si fida di nessuno e che odia il mondo intero. Il Natale è il periodo che odia di più: regali, luci, famiglie che si riuniscono… ma suo malgrado, finisce per andare a fare il Babbo Natale al centro commerciale. Inaspettatamente incontra una bambina che in questa confusione lo guarda in silenzio.

Arriva la fine della giornata, i negozi stanno chiudendo, se ne sono andati via tutti, tranne la bimba che segue il suo Babbo Natale come un’ombra. Roberto vorrebbe andarsene a casa il prima possibile, si affretta a cercare i genitori della piccola, ma invano. Così il nostro protagonista sarà costretto a passare la sua Vigilia di Natale con la bambina. Questa notte si trasformerà in una notte magica per entrambi e Roberto diventerà un vero Babbo a Natale