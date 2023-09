Teatro, aperta la campagna abbonamenti del Morlacchi

Si è aperta venerdì 1 settembre la Campagna Abbonamenti della Stagione 23/24 del Teatro Morlacchi di Perugia. Come ogni anno il Teatro Stabile dell'Umbria prevede molteplici formule di abbonamento dedicate alle diverse esigenze del pubblico. Abbonamenti a 12 spettacoli: posto e turno relativi al giorno della settimana preferito; abbonamenti a 6 spettacoli a scelta: è possibile scegliere 5 spettacoli e una produzione Tsu (in vendita a partire dal 18 settembre); abbonamenti teatro card 6: 5 spettacoli a scelta e una produzione Tsu da scegliere anche il giorno stesso dello spettacolo (gli ingressi della card possono essere utilizzati anche in una sola volta, in due o più persone, in vendita a partire dal 25 settembre); abbonamenti Rassegna Perché non ballate?: 5 spettacoli di danza contemporanea (vendita a partire dal 25 settembre). Sono previste promozioni dedicate agli studenti che potranno aderire a tutte le formule di abbonamento con tariffe agevolate.