Teatro, Spoleto debutta con la nuova produzione dello Stabile dell'Umbria

La nuova stagione del Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto prende il via domenica 15 ottobre alle 17 con il debutto in prima assoluta della nuova produzione del Teatro Stabile dell'Umbria, uno spettacolo che sarà poi applaudito nei più prestigiosi e importanti teatri italiani: La locandiera di Carlo Goldoni per la regia di Antonio Latella che sceglie Sonia Bergamasco – Premio UBU 2022 come miglior attrice con lo spettacolo Chi ha paura di Virginia Woolf? diretto da Latella – per il ruolo della protagonista Mirandolina.

Con lei sul palco un cast d'eccezione: Marta Cortellazzo Wiel, Ludovico Fededegni (Premio UBU nel 2022 come miglior attore under 35 con Chi ha paura di Virginia Woolf?), Giovanni Franzoni, Francesco Manetti, Gabriele Pestilli, Marta Pizzigallo e Valentino Villa.

“Una grande operazione civile e culturale; un manifesto teatrale che dà inizio al teatro contemporaneo”, così Latella affronta l'opera del commediografo veneziano e dedica lo spettacolo a Massimo Castri: "un maestro che proprio con Goldoni ha saputo riscrivere parte della storia teatrale italiana".