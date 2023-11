Con "Il primo servitore" alle origini del successo di Carlo Goldoni. Via alla stagione del Don Bosco di Gualdo Tadino

Con Il primo servitore inizia la stagione del Teatro Don Bosco di Gualdo Tadino. Appuntamento per venerdì 1 dicembre alle 20.45. E' la storia di come nasce il testo più conosciuto e fortunato di Carlo Goldoni, quel Il servitore di due padroni che diventerà poi lo spettacolo più famoso e rappresentato della storia del teatro di prosa italiano.

Il soggetto dello spettacolo è di Marco Gnaccolini, da un'idea di Michele Modesto Casarin. In scena: Matteo Campagnol, Filippo Fossa, Aristide Genovese, Manuela Massimi, Alberto Olinteo, Anna Zago, Lia Zinno, la regia è di Michele Modesto Casarin.

Lo spettacolo sarà in scena sabato 2 dicembre alle 21 al Teatro della Filarmonica di Corciano.