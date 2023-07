Taxi a 2 piazze. Barbaro D'Urso al teatro Menotti di Spoleto

Prezzo non disponibile

Barbara D’Urso sarà in scena a Spoleto presso il Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti per due irripetibili appuntamenti, aggiornati a nuove date: martedì’ 9 gennaio alle 21 e mercoledì 10 gennaio alle 21.

Volto inconfondibile della televisione italiana; punto di riferimento per anni dei canali Mediaset e dei suoi spettatori; conduttrice, attrice e intervistatrice: Barbara D’Urso è una figura di spicco del panorama televisivo del nostro paese. La sua è una carriera fatta di grandi successi: tra i tanti si ricordano il film per il piccolo schermo La dottoressa Giò – Una Mano da stringere del 1995; la miniserie televisiva Donne di Mafia di cui è protagonista nel 2001 con Tosca D’Aquino; e poi le storiche conduzioni di programmi come il Grande Fratello, la prima edizione de Lo Show dei Record, Mattino Cinque, Pomeriggio Cinque e Domenica Live.

Il prossimo inverno Barbara D’Urso tornerà a teatro con “Taxi a due piazze”, la famosa commedia degli equivoci di Ray Cooney. In questo caso, però, un’importantissima novità: la conduttrice eredita il ruolo del tassista - da sempre interpretato da attori uomini – e ci regala una nuova versione al femminile.

Diretto da Chiara Noschese, Taxi a due piazze è dunque l’appuntamento da non perdere con Barbara D’Urso, che sarà al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto martedì 9 gennaio 2024 alle ore 21.00 e mercoledì 10 gennaio 2024 alle ore 18.00.