"Storie in soffitta", il fascino senza tempo delle marionette. Appuntamento per i più piccoli a Perugia

La stagione 2022-2023 del Teatro di Figura, “La domenica al teatro con la famiglia”, prosegue con l’appuntamento in programma domenica 5 febbraio, alle 17.30.

In scena “Storie in soffitta”, a cura della compagnia Teatro delle Marionette degli Accettella.

Spettacolo di Alessandro Accettella e Roberto Piumini, regia Danilo Conti, con Alessandro Accettella e Stefania Umana.

LA TRAMA

Due fratelli decidono di andare di andare in soffitta alla ricerca dell’albe-ro e delle luci da montare per Natale e del un baule dove il nonno custodisce un diario su cui ha scritto le storie da raccontare ai suoi nipotini la sera di Natale; la vista però di oggetti vari e sparsi, scatena la fantasia dei due, che tornano improvvisamente bambini, e che cominciano a raccontarsi delle nuove storie.

Un ombrellino triste che restava sempre chiuso perché nel Paese dove viveva non pioveva mai … una forchetta lucida lucida, con i denti d’argento, le altre posate l’ammiravano, alcune la volevano in sposa, ma lei aspettava di incontrare il vero amore … una palla, che per sbaglio una principessa maldestra lasciò cadere in uno stagno dove viveva un ranocchio … un gomitolo di lana magico che un giorno indicò ad una bambina la strada per tornare a casa da lungo un viaggio …

Un incessante susseguirsi di storie e divertenti gag che che sembrano non fermarsi mai …. Ma … si sentono i passi del nonno che sta salendo … meglio andare.

Uno spettacolo su storie scelte dal libro ‘C’era una volta, ascolta’, un pot-pourri di filastrocche e raccontini scritti con la consueta delicatezza di Piumini, scrittore straordinario di opere per l’infanzia. Storie di oggetti, oggetti comuni che usiamo e vediamo tutti i giorni, a volte dimenticati, ma sempre pronti ad essere usati; oggetti che, se presi in mano ed ascoltati, hanno il potere di raccontarci le loro formidabili e avventurose storie.

Uno spettacolo su un tema classico del teatro ragazzi: il gioco e le relazioni tra i bambini che lo conducono, il gioco che nasce dalla semplicità dell’oggetto animato.

Lo spettacolo è consigliato per un pubblico da 4 anni in su. L’ingresso del Teatro di Figura Perugia è da via del Cortone (con parcheggio in viale san Domenico- via Ripa di Meana) oppure da via del Castellano, 2/A, trav. di corso Cavour.

E’ consigliata la prenotazione chiamando il numero 075 5725845.

Biglietto d’ingresso 7 euro. La biglietteria è aperta dalle 16 il giorno dello spettacolo