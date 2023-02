“Storia di Dodone, re del carnevale” per il Teatro di figura

La rassegna di spettacoli del teatro di figura prosegue domenica 12 febbraio, alle ore 17.30, con “Storia di Dodone, re del carnevale”, spettacolo di attori e burattini della Compagnia Politheater, di e con Silvia Fancelli e Damiano Zigrino

LA TRAMA

Il Carnevale è la festa più attesa dell’anno, è il giorno del mondo alla rovescia! Il giorno in cui il poveraccio diventa Re, lo scolaro diventa insegnante, e l’eccezione diventa regola. Tutto è possibile a Carnevale: fare scherzi, suonare, cantare, travestirsi! Chiunque, a Carnevale, può essere chi desidera, e può persino trovare l’amore della sua vita…già, come il nostro eroe Mino detto “sale in zucca”, innamorato della bella Dionigia, reginetta della festa e organizzatrice delle danze e delle sfilate dei carri. E’ una festa che, in città, si celebra da secoli: babbi, nonni e bisnonni da sempre si sono impegnati per far si che, nel giorno in cui tutto si volge sottosopra, niente sia fuori posto, per festeggiare come si deve. Questa allegra tradizione, però, verrà interrotta dall’arrivo dell’arcigno gendarme Dodone, inviato a presidiare la città. Dodone non ama che le regole vengano infrante, neanche per scherzo! Proibito il Carnevale: Fine! Stop! Verboten! Ma se non si fa più il Carnevale, come farà Mino sale in zucca a chiedere la mano di Dionigia? E come faranno gli abitanti a riappropriarsi della loro tanto amata festa? Venite a scoprirlo! Saltiamo in sella ad un coriandolo variopinto, come se fosse un magico tappeto volante, e perdiamoci nelle scroscianti risate del Carnevale.

Età consigliata: dai 4 anni

L’ingresso del Teatro di Figura Perugia è da via del Cortone ( con parcheggio in viale san Domenico- via Ripa di Meana) oppure da via del Castellano, 2/A, trav. di Corso Cavour.

E’ consigliata la prenotazione chiamando il numero 075 5725845.