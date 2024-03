Quel gran figlio di... el Rossi: doppio appuntamento con la stand up comedy

È rimasta una manciata di posti disponibili per il doppio appuntamento con lo stand up comedian Eleazaro Rossi, che arriverà in Umbria con il suo nuovo spettacolo Grande figlio di p.....a, mercoledì 13 marzo all'auditorium di San Francesco al Prato, a Perugia, e giovedì 14 marzo al teatro Manini di Narni. Le due date rientrano nel cartellone di Comìc, programma di serate stand up comedy nell'ambito del progetto Tanganica. Libero Stato della Risata, rassegna di spettacoli dal vivo promossa dall'associazione culturale teatrale Occhisulmondo, e la collaborazione delle associazioni MenteGlocale e Coscienza Verde e dello Spazio MAI di Perugia.