Stagione Teatrale a Spoleto al via con un grande classico: Il malato immaginario di Molière

Un immancabile classico inaugura la Stagione di Prosa 2021/2022 al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto: domenica 28 novembre, alle 17, va in scena Il malato immaginario, il capolavoro senza tempo di Molière, interprete il popolare attore Emilio Solfrizzi nei panni del nobile ipocondriaco Argante.

“Il teatro come finzione, come strumento per dissimulare la realtà, fa il paio con l'idea di Argante di servirsi della malattia per non affrontare ‘i dardi dell’atroce fortuna' – spiega il regista Guglielmo Ferro – Il malato immaginario ha più paura di vivere che di morire, e il suo rifugiarsi nella malattia non è nient’altro che una fuga dai problemi, dalle prove che un’esistenza ti mette davanti.

La tradizione, commettendo forse una forzatura, ha accomunato la malattia con la vecchiaia, identificando di conseguenza il ruolo del malato con un attore anziano o addirittura vecchio, ma Molière lo scrive per se stesso quindi per un uomo sui 50 anni, proprio per queste ragioni un grande attore dell'età di Emilio Solfrizzi potrà restituire al testo un aspetto importantissimo e certe volte dimenticato.

Il rifiuto della propria esistenza. La comicità di cui è intriso il capolavoro di Moliere viene così esaltata dall’esplosione di vita che si fa tutt’intorno ad Argante e la sua continua fuga attraverso rimedi e cure di medici improbabili crea situazioni esilaranti. Una comicità che si avvicina al teatro dell’assurdo, Moliere, come tutti i giganti, con geniale intuizione anticipa modalità drammaturgiche che solo nel ‘900 vedranno la luce. Si ride, tanto, ma come sempre l’uomo ride del dramma altrui”.

Sul palco con Emilio Solfrizzi ci sono Lisa Galantini, Antonella Piccolo, Sergio Basile, Viviana Altieri, Cristiano Dessì, Pietro Casella e Cecilia D’amico.

Per accedere a teatro è necessario il Green Pass.