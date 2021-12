"Uno spettacolo di famiglia", a Perugia e Trevi nuovo doppio appuntamento con il teatro a misura di bambino

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Doppio impegno per Fontemaggiore Centro di Produzione Teatrale per il prossimo 5 dicembre con il teatro ragazzi e la rassegna “Uno spettacolo di famiglia!”.

Un appuntamento divertente e in pieno tema natalizio è in programma a Perugia al Teatro Brecht di Perugia (domenica 5 dicembre ore 17) e precisamente: “Un Babbo a Natale”, della compagnia ATGTP, consigliato dai 3 anni. Nell'opera si racconta la notte speciale di una bambina che, rimasta chiusa in un centro commerciale la sera della Vigilia, incontrerà un Babbo Natale del tutto inaspettato.

Acquisto biglietti on line su www.fontemaggiore.it o alla biglietteria del Teatro Brecht il giorno dello spettacolo dalle ore 15 (tel. 075 5272340)

Appuntamento a Trevi

Al Teatro Clitunno di Trevi ore 17 va invece in scena “Amletino” della compagnia Kanterstrasse, consigliato dai 6 anni. Tratto da Amleto di William Shakespeare, Amletino è una riscrittura poetica e ironica del classico shakespeariano, un viaggio divertente (e un po' rock) dentro l’opera attraverso una scena modulare che dà vita ad un castello, ad un teatro, ad un cimitero e si fa spazio magico per parole, suoni, disegni. Tre attori che si trasformano di volta in volta nei molti personaggi di Amleto permettono di avvicinare i giovanissimi alla visione di questo grande dramma, agli appassionanti intrecci, ai personaggi e ai loro significati.

Prenotazione consigliata con messaggio Whatsapp al numero 353 4275107 entro le ore 13 del giorno di spettacolo.

Informazioni: www.fontemaggiore.it, tel. 075 5286651