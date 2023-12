Silvio Orlando con "La vita davanti a sé" a Foligno e a Perugia

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 13/12/2023 al 17/12/2023 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile

Le stagioni di Foligno e Perugia ospitano Silvio Orlando, protagonista e regista de La vita davanti a sé, spettacolo tratto dal romanzo “La Vie Devant soi” di Romain Gary; un autentico capolavoro per tutti, dove la commozione e il divertimento si inseguono senza respiro.

In scena all'Auditorium San Domenico di Foligno martedì 12 dicembre alle 21 e al Teatro Morlacchi di Perugia da mercoledì 13 a domenica 17 dicembre (mercoledì ore 20.45, giovedì ore 19.30, venerdì ore 20.45, sabato ore 18 e domenica ore 17).

“INCONTRA I PROTAGONISTI”. Venerdì 15 dicembre, alle 17.30 al Teatro Morlacchi, il pubblico incontrerà la Compagnia. Conduce l'incontro il giornalista Michele Bellucci. A seguire, al Caffè del Teatro degustazione di vini offerta dalla cantina Pucciarella di Magione.

“MENTRE I GRANDI SONO A TEATRO”. Sabato 16 dicembre alle 18, al Centro Studi Sergio Ragni, l'appuntamento con il progetto curato da Cooperativa DENSA che prevede laboratori creativi e suggestivi per bambini e bambine come offerta aggiuntiva rivolta a genitori interessati a seguire la Stagione. Info e prenotazioni: promozione@teatrostabile.umbria.it.

“TEATRO NO LIMITS”. Domenica 17 dicembre, la replica sarà audiodescritta grazie al progetto realizzato dal Centro Diego Fabbri che consente anche alle persone non vedenti e ipovedenti di seguire la messa in scena.